Kanpur News: मसाला फैक्ट्री में अचानक क्यों भड़क उठीं महिला कर्मचारी? जानिए वजह

प्रदर्शन कर रहीं महिला कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें समय से वेतन नहीं दिया जा रहा था। साथ ही ओवरटाइम करने के बावजूद उसका उचित भुगतान नहीं मिल रहा था। कर्मचारियों ने बोनस और अन्य सुविधाओं को लेकर भी नाराजगी जताई। महिलाओं का कहना था कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिसके चलते उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।