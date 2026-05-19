Kanpur News: मसाला फैक्ट्री में अचानक क्यों भड़क उठीं महिला कर्मचारी? जानिए वजह

कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदना चौराहे के पास स्थित गोल्डी मसाला फैक्ट्री में सोमवार को महिला कर्मचारियों ने वेतन, ओवरटाइम, बोनस और कर्मचारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार को लेकर धरना-प्रदर्शन कर दिया। फैक्ट्री परिसर में अचानक शुरू हुए प्रदर्शन से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए।
प्रदर्शन कर रहीं महिला कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें समय से वेतन नहीं दिया जा रहा था। साथ ही ओवरटाइम करने के बावजूद उसका उचित भुगतान नहीं मिल रहा था। कर्मचारियों ने बोनस और अन्य सुविधाओं को लेकर भी नाराजगी जताई। महिलाओं का कहना था कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, जिसके चलते उन्हें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
मामले की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस तत्काल फैक्ट्री पहुंची। अधिकारियों ने महिला कर्मचारियों को शांत कराया और उनकी समस्याएं सुनीं। स्थिति को देखते हुए श्रम विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस की मौजूदगी में पूरे मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास किया गया ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।
करीब आधे घंटे तक चली वार्ता में महिला कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों को भरोसा दिलाया गया कि शासन की गाइडलाइन्स के अनुसार वेतन, ओवरटाइम और बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार बनाए रखने का भी आश्वासन दिया गया।
वार्ता सफल होने के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई। समझौते से संतुष्ट होकर महिला कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और शांतिपूर्वक वापस काम पर लौट गईं। फैक्ट्री परिसर में स्थिति सामान्य बनी रही और किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई।
पुलिस उपायुक्त पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी ने बताया कि महिला कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों और फैक्ट्री प्रबंधन के साथ वार्ता कराई गई थी। बातचीत के बाद दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। फिलहाल मौके पर कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है।
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