Kanpur News:बेजुबान ‘पिंकी’ की दर्दनाक मौत, नाले में फंसने से तीन दिन बाद खत्म हुई जिंदगी, इन पर दर्ज हुआ मुकदमा

कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर के एक अपार्टमेंट परिसर में बेजुबान श्वान ‘पिंकी’ की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। पशु प्रेमी संस्था ‘उम्मीद एक किरण’ ने आरोप लगाया है कि अपार्टमेंट प्रबंधक और सुरक्षा गार्ड की लापरवाही के चलते पिंकी की जान गई। संस्था की शिकायत पर पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिसर में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटना ने पशु सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।