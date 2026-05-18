Kanpur News: 3 दिन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 से अधिक वारंटी गिरफ्तार, 1981 से फरार आरोपी भी दबोचा गया

अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार दबिश दी और वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए तकनीकी निगरानी एवं सूचना तंत्र का सहारा लिया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी पुलिस की नजर से बचते आ रहे थे, लेकिन इस विशेष अभियान में उनकी लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई न्यायालय द्वारा जारी वारंटों के निष्पादन को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से की जा रही है। इस अभियान से यह संदेश भी गया है कि अब कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकेगा।