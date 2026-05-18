Kanpur News: 3 दिन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 से अधिक वारंटी गिरफ्तार, 1981 से फरार आरोपी भी दबोचा गया

अपर पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय, कानपुर कमिश्नरेट संकल्प शर्मा
कानपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बीते तीन दिनों में पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर 200 से अधिक गैर-जमानती वारंट (NBW) के वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उन मामलों में की गई है जो लंबे समय से न्यायालय में लंबित थे और आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है तथा कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार दबिश दी और वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए तकनीकी निगरानी एवं सूचना तंत्र का सहारा लिया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी पुलिस की नजर से बचते आ रहे थे, लेकिन इस विशेष अभियान में उनकी लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई न्यायालय द्वारा जारी वारंटों के निष्पादन को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से की जा रही है। इस अभियान से यह संदेश भी गया है कि अब कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकेगा।
इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि एक पुराने मामले में मिली, जिसमें अशोक जैन नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी वर्ष 1981 से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ न्यायालय द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी था। इतने लंबे समय तक फरार रहने के बावजूद वह लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा और न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया। पुलिस ने गुप्त सूचना, तकनीकी निगरानी और लगातार दबिश के बाद उसे गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि यह दशकों पुराने मामले से जुड़ा हुआ है।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार का विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उद्देश्य यह है कि सभी लंबित एनबीडब्ल्यू वारंटों का निष्पादन समयबद्ध तरीके से किया जाए और फरार अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जाए। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने का प्रयास भी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो भी आरोपी लंबे समय से फरार हैं, उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे कानून व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सके।
अपर पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय संकल्प शर्मा ने बताया कि यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एनबीडब्ल्यू वारंटियों और लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज की गई है। इसका उद्देश्य न्यायालय के आदेशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करना और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में और भी ऐसे अभियानों के तहत बड़ी संख्या में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, जिससे कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
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