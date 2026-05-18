18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News: 3 दिन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 से अधिक वारंटी गिरफ्तार, 1981 से फरार आरोपी भी दबोचा गया

Kanpur Police NBW Arrest Campaign:कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने विशेष अभियान में 3 दिनों के भीतर 200 से अधिक एनबीडब्ल्यू वारंटियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 1981 से फरार चल रहा आरोपी अशोक जैन भी पकड़ा गया। पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

May 18, 2026

Kanpur Police, NBW Arrest, Wanted

अपर पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय, कानपुर कमिश्नरेट संकल्प शर्मा

कानपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बीते तीन दिनों में पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर 200 से अधिक गैर-जमानती वारंट (NBW) के वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई उन मामलों में की गई है जो लंबे समय से न्यायालय में लंबित थे और आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है तथा कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार दबिश, फरार अपराधियों पर शिकंजा

अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार दबिश दी और वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए तकनीकी निगरानी एवं सूचना तंत्र का सहारा लिया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी पुलिस की नजर से बचते आ रहे थे, लेकिन इस विशेष अभियान में उनकी लोकेशन ट्रेस कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई न्यायालय द्वारा जारी वारंटों के निष्पादन को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से की जा रही है। इस अभियान से यह संदेश भी गया है कि अब कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकेगा।

1981 से फरार आरोपी अशोक जैन गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी सफलता

इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि एक पुराने मामले में मिली, जिसमें अशोक जैन नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी वर्ष 1981 से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ न्यायालय द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी था। इतने लंबे समय तक फरार रहने के बावजूद वह लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा और न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया। पुलिस ने गुप्त सूचना, तकनीकी निगरानी और लगातार दबिश के बाद उसे गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि यह दशकों पुराने मामले से जुड़ा हुआ है।

अभियान आगे भी जारी रहेगा, पुलिस का सख्त संदेश

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार का विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उद्देश्य यह है कि सभी लंबित एनबीडब्ल्यू वारंटों का निष्पादन समयबद्ध तरीके से किया जाए और फरार अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जाए। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने का प्रयास भी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो भी आरोपी लंबे समय से फरार हैं, उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे कानून व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सके।

क्या बोले अधिकारी

अपर पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय संकल्प शर्मा ने बताया कि यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि एनबीडब्ल्यू वारंटियों और लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज की गई है। इसका उद्देश्य न्यायालय के आदेशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करना और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में और भी ऐसे अभियानों के तहत बड़ी संख्या में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, जिससे कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 May 2026 09:53 pm

Published on:

18 May 2026 09:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News: 3 दिन में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 से अधिक वारंटी गिरफ्तार, 1981 से फरार आरोपी भी दबोचा गया

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur Traffic News: बाइक से ‘पटाखे’ फोड़ना पड़ा भारी,कानपुर पुलिस का बड़ा वार, 578 के काटे चालान

Kanpur Traffic Police
कानपुर

Kanpur News: फर्जी डिग्री गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पैसों के बदले बिना परीक्षा 10वीं से PhD तक दिला रहा था डिग्रियां

Kanpur Police
कानपुर

Kanpur News: समाजवादी पार्टी विधायक का रक्त से विरोध,माल रोड पर लिखा ‘मूर्ति कहां है, कब लगेगी’

Kanpur, MLA protest, Ganesh Shankar Vidyarthi
कानपुर

Kanpur News:जुड़वा बेटियों के हत्यारोपी पिता ने स्टील की थाली से काटा अपना गला, जेल में मचा हड़कंप

Twin Daughters Murder Case
कानपुर

Kanpur News: रास्ता मांगने को बजाया हार्न, भड़क गए युवक,ई-रिक्शा चालक को घेरकर पीटा, पांच पर मुकदमा

Kanpur News, E-rickshaw Driver, Sacheendi
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.