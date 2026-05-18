Kanpur News: फर्जी डिग्री गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, पैसों के बदले बिना परीक्षा 10वीं से PhD तक दिला रहा था डिग्रियां

कानपुर में पुलिस ने फर्जी मार्कशीट,डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार कर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना किदवई नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में सामने आए इस मामले ने शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंटरमीडिएट से लेकर पीएचडी तक की फर्जी डिग्रियां तैयार कर लोगों को बेच रहे थे। मामले में करोड़ों रुपये के लेनदेन के भी सुराग मिले हैं।गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर मनीष उर्फ रवि और अर्जुन यादव शामिल हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ महीने पहले पकड़े गए फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट गिरोह का मुख्य सरगना भी डॉक्टर मनीष उर्फ रवि ही था। पुलिस अब पुराने मामलों को भी इस नेटवर्क से जोड़कर जांच कर रही है।