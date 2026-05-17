Kanpur News:बच्चे के लोवर का नाड़ा टूटा तो भड़का पड़ोसी, युवक को घसीटकर पीटा,मुकदमा दर्ज

कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव में बच्चे के लोवर का नाड़ा टूटने को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक संतराम अपने घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान पड़ोसी रामचंद का सात वर्षीय बेटा प्रियांशु वहां खेल रहा था। खेलते समय बच्चे के लोवर का नाड़ा टूट गया, जिसके बाद वह घर चला गया। कुछ देर बाद रामचंद मौके पर पहुंचा और बेटे के कपड़े का नाड़ा तोड़ने का आरोप लगाते हुए संतराम से कहासुनी करने लगा। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में तनाव पैदा हो गया। वही सचेंडी थाना पुलिस ने पीड़िता पिंकी की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।