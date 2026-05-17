‘मुर्गा’ बनाया, कपड़े उतरवाए और जूते में पानी पिलाया, कानपुर में सरकारी नल छूने पर मासूम से हैवानियत

आरोप है कि जैसे ही किशोर नल पर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद दबंगों ने उसे घेर लिया। जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने किशोर को जबरन सड़क पर 'मुर्गा' बनाया और उसके बाद लाठी-डंडों, लात और घूंसों से उसे अधमरा होने तक पीटा। फिर उसके कपड़े उतरवाकर उसे अपमानित किया। क्रूरता यहीं नहीं रुकी, दबंगों ने किशोर से जूते चटवाए और जबरन जूते में पानी भरकर उसे पीने पर मजबूर किया।