मंडी में डीएम को पीटने की धमकी देकर, ऑडियो किया वायरल, आरोपी गिरफ्तार, गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर की तैयारी

डीएम के स्टेनो नरेश वर्मा ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि छह अप्रैल की शाम करीब साढ़े पांच बजे डीएम बैठक में थे, तभी आरोपी का फोन आया। डीएम की अनुपस्थिति में स्टेनो ने कॉल रिसीव की, जिसमें आरोपी ने खुलेआम धमकी दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बलजिंदर सिंह के खिलाफ अपमान और आपराधिक धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।