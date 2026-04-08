8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

मंडी में डीएम को पीटने की धमकी देकर, ऑडियो किया वायरल, आरोपी गिरफ्तार, गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर की तैयारी

गेहूं खरीद शुरू न होने से नाराज किसान नेता की दबंगई उस वक्त भारी पड़ गई, जब उसने सीधे जिलाधिकारी को पीटने की धमकी दे डाली।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Apr 08, 2026

ज्ञानेंद्र सिंह डीएम पीलीभीत आरोपी किसान नेता

पीलीभीत। गेहूं खरीद शुरू न होने से नाराज किसान नेता की दबंगई उस वक्त भारी पड़ गई, जब उसने सीधे जिलाधिकारी को पीटने की धमकी दे डाली। मामला सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब उस पर गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर करने की तैयारी है।

अन्नदाता किसान यूनियन के प्रदेश सचिव बलजिंदर सिंह ने डीएम के सीयूजी नंबर पर कॉल कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और पूरनपुर मंडी में आने पर पीटने की धमकी दी। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी ने खुद ही इस धमकी भरे ऑडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया।

स्टेनो ने दर्ज कराई एफआईआर, तुरंत कार्रवाई

डीएम के स्टेनो नरेश वर्मा ने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि छह अप्रैल की शाम करीब साढ़े पांच बजे डीएम बैठक में थे, तभी आरोपी का फोन आया। डीएम की अनुपस्थिति में स्टेनो ने कॉल रिसीव की, जिसमें आरोपी ने खुलेआम धमकी दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बलजिंदर सिंह के खिलाफ अपमान और आपराधिक धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद जेल, गुंडा एक्ट की तैयारी

इंस्पेक्टर पवन कुमार पांडेय के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल के बाद एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रशासन अब उसके खिलाफ गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर करने की तैयारी में जुट गया है।

डीएम का सख्त संदेश—बवाल बर्दाश्त नहीं

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मंडी समिति का निरीक्षण कर गेहूं खरीद व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि प्रशासन के खिलाफ माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

दबाव बढ़ते ही आरोपी ने मांगी माफी

गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के बाद आरोपी का रुख भी बदल गया। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून अपना काम करेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Apr 2026 10:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मंडी में डीएम को पीटने की धमकी देकर, ऑडियो किया वायरल, आरोपी गिरफ्तार, गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली के इन अस्पतालों में पकड़ा गया आयुष्मान कार्ड का खेल, सीएमओ की छापेमारी से हड़कंप, फर्जीवाड़ा, अनट्रेंड स्टाफ

बरेली

लगातार चौथी बार नंबर-1 बनी बरेली पुलिस, IGRS निस्तारण में पूरे यूपी में फिर लहराया परचम

बरेली

गले में तख्ती टांग DM-SP ऑफिस पहुंची पीड़िता, बोली- पति की सताई हूं, इंसाफ दिलाइए

बरेली

यक्ष एप ने खोले अपराधियों के राज, सड़क हादसे की जांच में खुला गुरुग्राम अपहरण कांड; डीआईजी बोले—तकनीक से अपराधियों तक पहुंच रही पुलिस

बरेली

डीजे नाइट में धक्का बना बवाल, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रों की मारपीट, बाइक फोड़ी—तीन निलंबित

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.