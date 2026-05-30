बरेली में 93 साल पुरानी केसर चीनी मिल की जमीन नीलाम: गन्ना किसानों में जगी बकाया पैसे के भुगतान की उम्मीद, क्या है पूरा मामला?

नीलामी में कई पक्षों ने हिस्सा लिया और खुलकर बोली लगाई। बोली बढ़ने के साथ सभागार में मौजूद लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती रही। आखिरकार 28.05 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली पर जमीन की नीलामी तय हुई। बोली पूरी होने के बाद किसानों के चेहरों पर संतोष नजर आया, क्योंकि उन्हें बकाया भुगतान मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। नीलामी प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का विवाद न हो, इसके लिए पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई गई। सभागार में सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी गई। नीलामी के हर चरण को रिकॉर्ड किया गया ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद खड़ा न हो।