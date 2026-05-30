बरेली के फाइव स्टार होटल से ग्राहकों का सीक्रेट डेटा चोरी,  कर्मचारी फरार, सिस्टम से सबूत भी मिटाए, मैनेजमेंट में खलबली

Bareilly News: शहर के फाइव स्टार होटल रमाडा एनकोर में डेटा चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। होटल के एक कर्मचारी पर ग्राहकों की गोपनीय जानकारी, व्यावसायिक रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण डिजिटल डाटा चोरी करने का आरोप लगा है। आरोप है कि कर्मचारी नौकरी छोड़ने से पहले होटल के कंप्यूटर सिस्टम से फाइलें डिलीट कर गया, जिससे पूरे होटल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। मामला सामने आने के बाद बारादरी थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।