होटल बने ‘बारूद के ढेर’ बिना एनओसी चल रहे रेस्टोरेंट, बेसमेंट में गैस सिलेंडर, छतों पर हुक्का बार, सीएफओ बोले होंगे सील

बरेली। शहर में होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार सुरक्षा मानकों की पूरी तरह से अनदेखी कर चल रहा है। बदायूं रोड, सेटेलाइट, चंदपुर और शाहजहांपुर रोड जैसे इलाकों में अधिकांश होटल, रेस्टोरेंट और बरातघर बिना अग्निशमन एनओसी के ही संचालित हैं। अग्निशमन विभाग की जांच में कई होटल निर्माण मानकों पर खरे नहीं उतरे — कहीं बेसमेंट में एलपीजी गैस सिलेंडर का बैंक मिला तो कहीं हुक्का बार का अवैध संचालन।