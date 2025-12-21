21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

बरेली

घर से रूट तय करके ही निकलें, वरना दिनभर जाम में फंसे रहेंगे, दो दिन बंद रहेगा रामगंगा बरेली रेलवे फाटक

बरेली-बदायूं रामगंगा रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए अगले दो दिन भारी पड़ सकते हैं। रेलवे ने रामगंगा–बरेली मध्य रेलवे फाटक संख्या 1/सी को दो दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की है। यह फाटक बुखारा मोड़ से करगैना–सुभाषनगर रोड का मुख्य जोड़ है, जहां से प्रतिदिन हजारों वाहन शहर में प्रवेश करते हैं।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 21, 2025

बरेली। बरेली-बदायूं रामगंगा रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए अगले दो दिन भारी पड़ सकते हैं। रेलवे ने रामगंगा–बरेली मध्य रेलवे फाटक संख्या 1/सी को दो दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की है। यह फाटक बुखारा मोड़ से करगैना–सुभाषनगर रोड का मुख्य जोड़ है, जहां से प्रतिदिन हजारों वाहन शहर में प्रवेश करते हैं। रेलपथ की मरम्मत और ट्रैक बदलने के चलते 22 दिसंबर सुबह आठ बजे से 23 दिसंबर शाम छह बजे तक यहां सड़क यातायात पूरी तरह रोक दिया जाएगा।

मरम्मत कार्य के दौरान फाटक की सड़क को काटकर रेल ट्रैक और स्पीलर बदले जाएंगे। सुरक्षा कारणों से यह निर्णय आवश्यक बताया गया है। प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में रेलवे फाटक संख्या 2/सी से होकर गुजरने की सलाह दी गई है। फाटक बंदी का प्रभाव उपमार्गों पर पड़ेगा, जिसके चलते वाहनों की गति धीमी होगी और दिनभर दबाव बना रहेगा।

सौ फूटा रोड, धर्म कांटा, चौकी चौराहा जाम के नए प्वाइंट

डेलापीर तिराहे से पीलीभीत बाईपास को जाने वाले सौ फुटा मार्ग को पुलिस ने बीच रास्ते के कट को बंद कर दिया है। इसकी वजह से वहां रोज जाम की स्थिति रहती है। दोपहर बाद तो स्कूलों की बसों की टाइमिंग के दौरान कई घंटे तक जाम रहता है। संजय नगर की ओर जाने वाले और बन्नूबाल नगर खड़ंजे की तरफ जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। सौ फुटा पर कट बंद करने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं।

चौकी चौराहा पर पुलिस की भरमार लेकिन सुगम नहीं हो रही रफ्तार

चौकी चौराहे पर रोजाना भीषण जाम लगता है। यातायात व्यवस्था पुलिस के नियंत्रण से बाहर दिखती है। लोग सुबह से रात तक घंटों फंसे रहते हैं, लेकिन सड़क पर नतीजे बेहद कमजोर नजर आते हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जाम खत्म नहीं हो रहा। यही हाल डेलापीर तिराहे से लेकर मॉडल टाउन तक रहता है। सड़क किनारे बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। रेता बजरी निर्माण सामग्री फैली रहती है। प्रेमनगर धर्म कांटा चौराहे पर भी ट्रैफिक की स्थिति बहुत खराब है। वहां काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस पर यह आरोप लगातार उठ रहा है कि वह यातायात सुगम कराने से ज्यादा चालान पर फोकस कर रही है।

Published on:

21 Dec 2025 08:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / घर से रूट तय करके ही निकलें, वरना दिनभर जाम में फंसे रहेंगे, दो दिन बंद रहेगा रामगंगा बरेली रेलवे फाटक

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

