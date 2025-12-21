घर से रूट तय करके ही निकलें, वरना दिनभर जाम में फंसे रहेंगे, दो दिन बंद रहेगा रामगंगा बरेली रेलवे फाटक

चौकी चौराहे पर रोजाना भीषण जाम लगता है। यातायात व्यवस्था पुलिस के नियंत्रण से बाहर दिखती है। लोग सुबह से रात तक घंटों फंसे रहते हैं, लेकिन सड़क पर नतीजे बेहद कमजोर नजर आते हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जाम खत्म नहीं हो रहा। यही हाल डेलापीर तिराहे से लेकर मॉडल टाउन तक रहता है। सड़क किनारे बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। रेता बजरी निर्माण सामग्री फैली रहती है। प्रेमनगर धर्म कांटा चौराहे पर भी ट्रैफिक की स्थिति बहुत खराब है। वहां काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस पर यह आरोप लगातार उठ रहा है कि वह यातायात सुगम कराने से ज्यादा चालान पर फोकस कर रही है।