रोज नया मुकदमा, रोज नया शिकार! नटवरलाल कन्हैया गुलाटी पर 17 एफआईआर, पुलिस की जांच तेज, अब होगी ये कार्रवाई

ठगी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैनविज ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अमीर बनने का सपना दिखाकर शाहजहांपुर के युवक से भी लाखों की ठगी कर डाली। शाहजहांपुर जिले के बंडा थाना क्षेत्र के गांव भौरखेड़ा निवासी अंकित कुमार ने बताया कि कैनविज ग्रुप के लाइन ऑफ कैनविज योगेन्द्र कुमार गंगवार, फाउंडर मेंबर प्रमोद सिंह परिहार और जितेंद्र पटेल ने उसे बड़े मुनाफे का लालच दिया। आरोप है कि कंपनी के पदाधिकारी कस्बों में मीटिंग कर कहते थे एक लाख लगाओ, हर महीने 5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत मुनाफा मिलेगा, 20 महीने तक पैसा खाते में आएगा और 22वें महीने पूरा मूलधन वापस। शुरुआत में 7–8 महीने तक पैसे दिए गए, फिर अचानक भुगतान बंद कर दिया गया। आखिरकार पीड़ित ने थाने का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित की तहरीर पर बारादरी थाने में कैनविज ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी कन्हैया लाल गुलाटी, योगेन्द्र कुमार, प्रमोद सिंह परिहार और जितेंद्र पटेल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।