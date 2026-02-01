डिग्री नहीं, जॉब क्रिएटर बनो, 51वें स्थापना दिवस पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय से गूंजा आत्मनिर्भरता का मंत्र

कार्यक्रम का सबसे गौरवपूर्ण पल तब आया जब मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अंसारी फरीदा, हर्ष सैनी, आकांक्षा, चरणजीत और गुलसमन नईम अंसारी को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। संजना सिंह को विवेकानंद युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट शोध और सेवा के लिए शिक्षकों व कर्मचारियों को मंच पर बुलाकर सम्मान दिया गया। अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति ने घोषणा की कि विश्वविद्यालय का इनक्यूबेशन सेंटर अब करीब 100 स्टार्टअप पर काम कर रहा है। पांच गांव गोद लेकर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई जा रही है। आंगनवाड़ी और नारी निकेतन केंद्रों को भी सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने दो टूक कहा हमारी राह अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचार की है, और यही हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ले जाएगी।