कानून-व्यवस्था पर सीधा वार: यूपी के इस जिले में एसएसपी का बड़ा एक्शन, एक झटके में चार थानों की कमान बदली

पुलिस विभाग में हुए इस बड़े उलटफेर को अपराध नियंत्रण से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिन इलाकों में अपराध और शिकायतें बढ़ रही थीं, वहां अनुभवी और सख्त अधिकारियों की तैनाती की गई है। एसएसपी अनुराग आर्य का साफ संदेश है अब बरेली में कानून तोड़ने वालों और लापरवाह पुलिसकर्मियों, दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। जिले में आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहने के संकेत दिए जा रहे हैं।