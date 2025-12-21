कानून-व्यवस्था पर सीधा वार: यूपी के इस जिले में एसएसपी का बड़ा एक्शन, एक झटके में चार थानों की कमान बदली

बरेली। जिले में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए एसएसपी अनुराग आर्य फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रविवार को एसएसपी ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए फतेहगंज पश्चिमी के प्रभारी निरीक्षक समेत चार इंस्पेक्टरों के थाने बदल दिए गए। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
एसएसपी के सख्त तेवरों का असर साफ दिखा। फतेहगंज पश्चिमी थाने में तैनात निरीक्षक अभिषेक कुमार को एक माह के उपार्जित अवकाश पर भेजते हुए रिजर्व पुलिस लाइन्स अटैच कर दिया गया। इसे सीधे तौर पर एसएसपी का कड़ा संदेश माना जा रहा है कि काम में ढिलाई अब भारी पड़ेगी।
इसके साथ ही प्रेमनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रयागराज सिंह को फतेहगंज पश्चिमी का नया थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं क्योलड़िया थाने के प्रभारी निरीक्षक राजबली सिंह को हटाकर प्रेमनगर थाने की कमान सौंप दी गई। नवाबगंज थाने में अपराध निरीक्षक रहे वेद सिंह को क्योलड़िया थाने का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है।
पुलिस विभाग में हुए इस बड़े उलटफेर को अपराध नियंत्रण से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जिन इलाकों में अपराध और शिकायतें बढ़ रही थीं, वहां अनुभवी और सख्त अधिकारियों की तैनाती की गई है। एसएसपी अनुराग आर्य का साफ संदेश है अब बरेली में कानून तोड़ने वालों और लापरवाह पुलिसकर्मियों, दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। जिले में आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहने के संकेत दिए जा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग