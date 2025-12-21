21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

डीलरशिप के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, ई-रिक्शा कंपनी की एजेंसी दिलाने का झांसा देकर 6 लाख हड़पे

ई-रिक्शा कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर युवक से लाखों रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि गाड़ी बेचने के बावजूद पीड़ित को न तो कोई मुनाफा दिया गया और न ही उसकी जमा की गई रकम लौटाई गई। उल्टा जब युवक ने अपने पैसे मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 21, 2025

बरेली। ई-रिक्शा कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर युवक से लाखों रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि गाड़ी बेचने के बावजूद पीड़ित को न तो कोई मुनाफा दिया गया और न ही उसकी जमा की गई रकम लौटाई गई। उल्टा जब युवक ने अपने पैसे मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया।

पीड़ित की शिकायत पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ब्राह्मपुरा निवासी सुनील कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शिव शक्ति स्टेट कॉलोनी निवासी मोहित खंडेलवाल ने खुद को एनईयूओएन मोटर कंपनी से जुड़ा बताते हुए ई-रिक्शा कंपनी की डीलरशिप दिलाने का लालच दिया। आरोपी ने संजय नगर में दुकान और सर्विस सेंटर खुलवाने के साथ-साथ आरटीओ कार्यालय में ट्रेड कोड खुलवाने का भरोसा दिलाया।

कई किश्तों में वसूले रुपये

आरोपी ने कहा कि हर ई-रिक्शा की बिक्री पर 20 प्रतिशत मुनाफा मिलेगा। झांसे में आकर सुनील ने एक अक्तूबर को गोपाल ट्रेडर्स के खाते में 50 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इसके बाद 17 अक्तूबर को पांच हजार रुपये और लिए गए। इतना ही नहीं, डेढ़ लाख रुपये ट्रेड कोड खुलवाने के नाम पर वसूले गए, जबकि चार लाख रुपये बड़े भाई के खाते से ट्रांसफर कराए गए। इस तरह कुल करीब 6 लाख रुपये हड़प लिए गए।

गाड़ियां बिकवाईं, हिसाब मांगने पर धमकी

पीड़ित का आरोप है कि रुपये लेने के बाद आरोपी ने गोपाल ट्रेडर्स के बिल पर तीन ई-रिक्शा बिकवाए, लेकिन न तो उसका मुनाफा दिया गया और न ही मूलधन लौटाया गया। जब सुनील ने हिसाब-किताब मांगा तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसे वहां से भगा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेमनगर थाना पुलिस ने आरोपी मोहित खंडेलवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी से पूछताछ कर ठगी के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 05:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / डीलरशिप के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, ई-रिक्शा कंपनी की एजेंसी दिलाने का झांसा देकर 6 लाख हड़पे

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जिहाद और बाबरी मस्जिद पर विरोध बना जानलेवा, मौलाना शहाबुद्दीन को मिली मौत की धमकी, फोटो वायरल करने का भी आरोप

बरेली

शीतलहर के आगे बेबस व्यवस्था, डीएम ने जारी किया सख्त आदेश, कक्षा एक से आठ तक के स्कूल अब सुबह 10 बजे से खुलेंगे

बरेली

स्मार्ट सिटी की नदियां बनीं ‘जहर के नाले’ नहाना तो दूर पानी छूते ही चमड़ी झुलसने का खतरा, कॉस्मेटिक- केमिकल्स का जहरीला सैलाब

बरेली

बरेली के शराब माफिया गैंगस्टर के घर सहारनपुर पुलिस की दबिश, फरार, पुलिस ने डाला डेरा, सिंडिकेट का होगा पर्दाफाश

बरेली

कोहरे ने बरेली को जकड़ा, शिमला से भी ठंडा हुआ शहर, पारा लुढ़ककर 14 डिग्री पर पहुंचा, दृश्यता शून्य, जनजीवन ठप

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.