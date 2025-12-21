डीलरशिप के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, ई-रिक्शा कंपनी की एजेंसी दिलाने का झांसा देकर 6 लाख हड़पे

पीड़ित का आरोप है कि रुपये लेने के बाद आरोपी ने गोपाल ट्रेडर्स के बिल पर तीन ई-रिक्शा बिकवाए, लेकिन न तो उसका मुनाफा दिया गया और न ही मूलधन लौटाया गया। जब सुनील ने हिसाब-किताब मांगा तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसे वहां से भगा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेमनगर थाना पुलिस ने आरोपी मोहित खंडेलवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी से पूछताछ कर ठगी के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा।