रियाद में हिरासत की अफवाह निकली झूठी… उमरा से लौटे काज़ी-ए-हिंदुस्तान, कल बरेली में होगा जोरदार इस्तकबाल

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही थी कि रियाद में रोजा इफ्तार के दौरान काज़ी-ए-हिंदुस्तान को हिरासत में ले लिया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद उनके चाहने वालों में चिंता और बेचैनी का माहौल बन गया था। हालांकि उसी समय उनके दामाद फ़रमान हसन ख़ान उर्फ फ़रमान मियां ने इन खबरों का खंडन करते हुए इसे पूरी तरह बेबुनियाद बताया था। फ़रमान मियां के अनुसार पश्चिम एशिया में मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए वहां की एजेंसियां किसी भी बड़ी भीड़ या धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतती हैं। इसी क्रम में अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सामान्य सुरक्षा जांच की थी। लेकिन कुछ लोगों ने इस रूटीन चेकिंग को गलत तरीके से पेश करते हुए हिरासत की अफवाह फैला दी।