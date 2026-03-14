गैस सिलेंडर नहीं मिला तो चूल्हे पर बन रहा था खाना… अचानक फटा कुकर, चार लोग झुलसे, बच्चे की हालत नाजुक

राम सिंह ने बताया कि पिछले करीब दस दिनों से इलाके में गैस सिलेंडर की किल्लत चल रही है। कई बार एजेंसी और वितरण केंद्र पर लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिला। मजबूरी में परिवार ने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया। राम सिंह ने बताया कि वह मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं। अचानक हुए इस हादसे से पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने प्रशासन से गैस सिलेंडर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने और पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने की मांग की है।