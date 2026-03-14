वाराणसी की किशोरी को बेचकर बरेली में देह व्यापार में धकेला, होटल से भागकर पहुंची पुलिस के पास… नेपाली महिला समेत चार गिरफ्तार

बरेली। वाराणसी से बहला-फुसलाकर लाई गई 15 वर्षीय किशोरी को बरेली में देह व्यापार के दलदल में धकेलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवती ने किशोरी को झांसे में लेकर बरेली लाकर एक महिला को बेच दिया। इसके बाद गिरोह के लोग उसे अलग-अलग होटलों में ले जाकर जबरन देह व्यापार कराते रहे। शुक्रवार रात सेटेलाइट चौराहे के पास एक होटल से टॉयलेट के बहाने बाहर निकलकर किशोरी पुलिस के पास पहुंच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने होटल में दबिश देकर तीन महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की तहरीर पर बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।