सिलेंडरों के लिए मची हाहाकार… बुकिंग ठप, एजेंसियों पर लंबी कतारें, शिकायत का हेल्पलाइन नंबर भी बंद

बरेली। शहर में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत ने उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई गैस एजेंसियों पर बुकिंग नहीं हो पा रही है और जिन लोगों ने फोन या ऑनलाइन बुकिंग कराई है, उन्हें भी तीन-चार दिन बाद तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिल रही। मजबूर होकर उपभोक्ता एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं और लंबी कतारों में धक्के खा रहे हैं। हालात यह हैं कि शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला पूर्ति कार्यालय की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर भी कई बार मिलाने पर बंद मिल रहा है, जिससे लोगों की नाराजगी और बढ़ गई है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि कुछ एजेंसियों में पुराने कनेक्शन नंबरों से फर्जी बुकिंग दिखाकर सिलेंडर स्टॉक किए जा रहे हैं और बाद में इन्हें ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। वहीं एजेंसी संचालक अचानक बढ़ी बुकिंग और सीमित आपूर्ति का हवाला देकर समय पर डिलीवरी न होने की बात कह रहे हैं।