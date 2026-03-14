कड़े सुरक्षा घेरे में 19 केंद्रों पर हुई दरोगा भर्ती परीक्षा, 8160 में से 6047 अभ्यर्थी पहुंचे, जूते-मोजे उतरवाकर हुई तलाशी

परीक्षा के लिए पहली पाली में कुल 8160 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन इनमें से 6047 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 2113 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्नपत्र अपेक्षाकृत आसान था। संभल के रमन चौधरी ने कहा कि पेपर काफी आसान रहा और मेरिट इस बार ऊंची जा सकती है। अमरोहा के राहुल कुमार ने बताया कि प्रश्न सामान्य स्तर के थे और समय से पहले ही हल हो गए। वहीं बदायूं की नीरज गौतम ने भी कहा कि पेपर समय पर शुरू हुआ और सवाल सरल थे।