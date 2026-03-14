फूलों की खुशबू से महकेगा बरेली क्लब… तीन दिन सजेगा फ्लावर शो-2026 का रंगीन मेला

बरेली क्लब का फ्लावर शो शहर का प्रतिष्ठित आयोजन माना जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में बागवानी के प्रति रुचि बढ़ाना और पर्यावरण को हराभरा बनाने का संदेश देना है। इस शो के जरिए शहर के लोग फूलों की नई प्रजातियां देख सकेंगे और उन्हें उगाने के अनुभव भी साझा कर सकेंगे। हर साल यह आयोजन बागवानी प्रेमियों के लिए एक बड़ा मंच बन जाता है। इस बार फ्लावर शो को सभी के लिए खुला रखा गया है। क्लब सदस्य, गैर-सदस्य, विभिन्न संस्थान, क्लब, मैस और अपार्टमेंट हाउस भी इसमें भाग ले सकते हैं। आयोजकों ने शहर के सभी फूल प्रेमियों से अपने बेहतरीन फूलों और फ्लावर अरेंजमेंट के साथ शो में हिस्सा लेने की अपील की है।