बरेली में पेपर लीक और कॉकरोच पार्टी पर बोले मंत्री भूपेंद्र चौधरी, विकास योजनाओं की समीक्षा कर विपक्ष को घेरा

सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल पर भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह हताश और निराश हो चुका है तथा नकारात्मक एजेंडे के साथ लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता सजग है और इस तरह की राजनीति करने वालों के लिए अब कोई स्थान नहीं बचा है। वहीं पेपर लीक की घटनाओं को दुखद बताते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना है ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे।