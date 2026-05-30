बरेली SSP ने जारी किया चौकी प्रभारियों का रिपोर्ट कार्ड, टॉप-10 को इनाम, फिसड्डियों को चेतावनी

बेहतर कार्य करने वाले 10 चौकी प्रभारियों को सम्मानित कर पुलिस विभाग में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का संदेश दिया गया। वहीं दूसरी ओर कैंट, सुभाषनगर, नवाबगंज, कोतवाली, आंवला, अलीगंज और सिरौली थाना क्षेत्रों की कुछ चौकियों के प्रभारियों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया गया। ऐसे 10 चौकी प्रभारियों को चेतावनी जारी करते हुए कार्यशैली में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मूल्यांकन के दौरान सुभाषनगर थाना क्षेत्र की करगैना चौकी के प्रभारी राजेंद्र सिंह सिरोही की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठे। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने उनके खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।