29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

शिक्षकों को भूसा जुटाने का आदेश देने वाले BEO पर गिरी गाज: बरेली BSA ने थमाया नोटिस, जानिए पूरा मामला

बरेली में शक्षकों को गोवंश के लिए भूसा जुटाने का आदेश देने वाले खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बरेली BSA ने विवादित आदेश देने वाले BEO को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और विभागीय कार्रवाई की है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 29, 2026

Bareilly education officer attached headquarters after disputed official directive.

बरेली की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनीता (Photo- Patrika)

Bareilly News: बरेली में विद्यालयों से गोवंश के लिए भूसा एकत्र कराने का विवादित आदेश जारी करने वाले नवाबगंज खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) सत्यदेव पर आखिरकार कार्रवाई की गाज गिर गई। BEO के आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने और शिक्षक संगठनों के तीखे विरोध के बाद बरेली जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) विनीता ने कार्रवाई की है। BSA ने विवादित आदेश जारी करने वाले BEO को तत्काल प्रभाव से जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया है। इसके साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है। खास बात यह है कि सत्यदेव की सेवानिवृत्ति में महज दो माह का समय शेष हैं।

भूसा कलेक्शन के आदेश ने मचा दिया था बवाल

पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब नवाबगंज ब्लॉक के विद्यालयों को जारी एक पत्र सामने आया, जिसमें प्रत्येक स्कूल से निराश्रित गोवंश के लिए 46 किलो भूसा जमा कराने का लक्ष्य तय किया गया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि लक्ष्य पूरा न करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। आदेश वायरल होते ही शिक्षकों और शिक्षक संगठनों में नाराजगी फैल गई।

शिक्षकों के विरोध के बाद विभाग बैकफुट पर

मामले ने तूल पकड़ा तो बेसिक शिक्षा विभाग को सफाई देनी पड़ी। शिक्षक संगठनों ने सवाल उठाया कि शिक्षकों का दायित्व शिक्षा देना है, भूसा जुटाना नहीं। विरोध बढ़ने के बाद विभाग ने विवादित आदेश वापस ले लिया और अब जिम्मेदारी तय करते हुए बीईओ पर कार्रवाई कर दी गई।

BSA ने सभी अधिकारियों को दिया स्पष्ट संदेश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनीता ने बताया कि नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी सत्यदेव को जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। उनके द्वारा जारी पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्राचार संयमित, मर्यादित और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाए।

कार्रवाई के बाद भी नहीं थमे सवाल

हालांकि बीईओ पर कार्रवाई के बाद विवाद फिलहाल शांत होता दिख रहा है, लेकिन शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह मामला केवल एक अधिकारी की गलती तक सीमित नहीं है। उनका मानना है कि भविष्य में शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाने संबंधी ऐसे आदेशों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट और लिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

रिटायरमेंट से पहले बड़ा प्रशासनिक संदेश

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई को एक सख्त प्रशासनिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। विभाग ने साफ कर दिया है कि शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियां थोपने या अनुचित भाषा में आदेश जारी करने की अनुमति किसी भी स्तर पर नहीं दी जाएगी। बीईओ सत्यदेव पर हुई कार्रवाई अब पूरे जिले के शिक्षा अधिकारियों के लिए नजीर बन गई है।

ये भी पढ़ें

10 हजार की रिश्वत लेते ही धरे गए BSA ऑफिस के दो ‘खिलाड़ी’, फाइल पास कराने के नाम पर मांग रहे थे पैसा
बरेली
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

शिक्षा

patrika news

patrika news in hindi

school education

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 May 2026 06:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / शिक्षकों को भूसा जुटाने का आदेश देने वाले BEO पर गिरी गाज: बरेली BSA ने थमाया नोटिस, जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुशायरों-महफिलों का चमकता सितारा डूब गया, बशीर बद्र चले गए, जानें क्या बोले मशहूर शायर वसीम बरेलवी

Farewell To Urdu Poetry Legend
बरेली

शिक्षक बोले- आज भूसा तो कल गोबर उठाएंगे? बरेली में BSA के आदेश पर बवाल, अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल, जानिए क्या कहा?

Uproar in Bareilly over the order of the Basic Education Depart
बरेली

बरेली में रामगंगा नदी के किनारे अवैध कब्जे पर लगेगी रोक: 166 गांवों में ‘लक्ष्मण रेखा’ खींचेगी सरकार

Boundary pillars marking Ramganga flood plain villages against illegal encroachments
बरेली

पढ़ाई छोड़ भूसा जुटाएंगे शिक्षक: बरेली में वायरल आदेश ने खड़ा किया बड़ा विवाद, शिक्षक संगठनों में भारी नाराजगी

Teachers Oppose Viral Fodder Instructions
बरेली

ईद-उल-अज़हा पर बरेली में दिखा भाईचारे का रंग, काज़ी-ए-हिंदुस्तान मुफ्ती असजद मियां ने अदा कराई नमाज़

Muslims Offering Eid Prayers Bareilly
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.