10 हजार की रिश्वत लेते ही धरे गए BSA ऑफिस के दो ‘खिलाड़ी’, फाइल पास कराने के नाम पर मांग रहे थे पैसा

शिकायत मिलते ही एंटी करप्शन टीम हरकत में आई। इंस्पेक्टर इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में टीम ने प्लानिंग के तहत जाल बिछाया। सोमवार शाम करीब 5:45 बजे जैसे ही दोनों आरोपी रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़े गए, टीम ने मौके पर ही दबिश देकर उन्हें धर दबोचा। नोट भी मौके से बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निश्चय सिंह (जिला समन्वयक कार्यालय, BSA) और अरुण कुमार (कंप्यूटर ऑपरेटर, आउटसोर्सिंग) के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से दफ्तर में काम कर रहे थे और आरोप है कि फाइलों के नाम पर वसूली का खेल चला रहे थे।