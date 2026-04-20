तपिश का प्रचंड कहर: 40 पार पहुंचा पारा, बरेली में स्कूलों पर हीट अलर्ट, बच्चों की सुरक्षा को लेकर जारी हुआ ये फरमान

भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव की भी तैयारी शुरू हो गई है। उद्देश्य साफ है—बच्चों को दोपहर की झुलसा देने वाली धूप से बचाया जाए। इसके साथ ही कक्षाओं में पंखे और कूलर सही स्थिति में चलें, इसकी जिम्मेदारी सीधे स्कूल प्रशासन को सौंपी गई है। गर्मी के मौसम में भोजन से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए मिड-डे मील की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साफ-सफाई, ताजगी और पोषण मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि बच्चों की सेहत पर कोई खतरा न आए।