पुलिस से भिड़े गौ-तस्कर पिता-बेटे, मुठभेड़ में बाप के पैर में लगी गोली, दरोगा भी घायल, पुलिस ने तीनों को दबोचा

पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि अलीनगर गांव के जंगल में कुछ लोग गो-तस्करी की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी। जैसे ही पुलिस करीब पहुंची, तस्करों ने तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक तस्कर घायल हो गया। घायल तस्कर की पहचान हाफिजगंज थाना क्षेत्र के लभेड़ा गांव निवासी यासीन खां के रूप में हुई है। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर तुरंत अस्पताल भेजा। हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।