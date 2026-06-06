मकान के बंटवारे पर खूनी खेल, पूर्व पार्षद को तीसरी मंजिल से फेंकने वाला भाई गिरफ्तार, दो भतीजे फरार

घटना के बाद मुकदमे में नामजद वर्तमान पार्षद चंद्र प्रकाश गुप्ता के बेटे शिवा गुप्ता से जुड़ा एक कथित ऑडियो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल सामग्री में एक व्यक्ति को धमकाने और अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि हत्या के इस मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। नामजद फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।