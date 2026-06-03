बरेली में साध्वी प्राची के तीखे तेवर, सूर्या हत्याकांड पर भड़कीं, खोड़ा को लेकर किया बड़ा दावा

मथुरा में युवतियों के कथित शोषण के आरोप में गिरफ्तार किए गए आईआईटीयन बाबा अभिषेक मिश्रा के मामले में साध्वी प्राची ने कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल में है। उन्होंने कहा कि धर्म और अध्यात्म की आड़ में गलत काम करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पेट्रोल-डीजल और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के सवाल पर साध्वी प्राची ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों का असर हर देश पर पड़ रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है।