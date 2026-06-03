3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में साध्वी प्राची के तीखे तेवर, सूर्या हत्याकांड पर भड़कीं, खोड़ा को लेकर किया बड़ा दावा

bareilly news : विश्व हिंदू परिषद की नेता और हिंदुत्ववादी वक्ता साध्वी प्राची ने बुधवार को बरेली के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jun 03, 2026

Sadhvi Prachi controversial speech Bareilly

सर्किट हाउस में साध्वी प्राची

बरेली। विश्व हिंदू परिषद की नेता और हिंदुत्ववादी वक्ता साध्वी प्राची ने बुधवार को बरेली के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड की घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू समाज से अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहने की अपील की।

साध्वी प्राची ने कहा कि सूर्या चौहान की निर्मम हत्या से वह काफी आहत हैं। उन्होंने समाज को आगाह करते हुए कहा कि हिंदू समाज को अब जागना होगा। अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंखें बंद करके भरोसा न करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साध्वी प्राची ने एक समुदाय विशेष को निशाना बनाते हुए कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं।

'खोड़ा में संदिग्ध गतिविधियां संचालित'

खोड़ा क्षेत्र का जिक्र करते हुए साध्वी प्राची ने दावा किया कि वहां संदिग्ध गतिविधियां संचालित होती हैं और अवैध मदरसे व मस्जिदें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि सूर्या हत्याकांड के बाद कई लोग क्षेत्र छोड़कर चले गए, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सूर्या हत्याकांड के सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साध्वी प्राची ने कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और पूरे नेटवर्क की जांच होनी चाहिए।

आईआईटीयन बाबा की गिरफ्तारी का किया समर्थन

मथुरा में युवतियों के कथित शोषण के आरोप में गिरफ्तार किए गए आईआईटीयन बाबा अभिषेक मिश्रा के मामले में साध्वी प्राची ने कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल में है। उन्होंने कहा कि धर्म और अध्यात्म की आड़ में गलत काम करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पेट्रोल-डीजल और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के सवाल पर साध्वी प्राची ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों का असर हर देश पर पड़ रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है।

हिंदुओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की सलाह

साध्वी प्राची ने कहा कि लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आत्मरक्षा को महत्व देने की अपील की और कहा कि सुरक्षा के प्रति जागरूकता समय की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटरों पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों के जवाब में साध्वी प्राची ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी और विपक्षी नेताओं पर अपराधियों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया।

अपराध बढ़ने पर सिस्टम में घुसपैठ का लगाया आरोप

प्रदेश में बढ़ते अपराध के सवाल पर साध्वी प्राची ने कहा कि व्यवस्था के भीतर मौजूद कुछ तत्व अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की। साध्वी प्राची ने विपक्ष पर लगातार साजिशें रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब जागरूक है और राष्ट्रहित के मुद्दों पर सही निर्णय ले रही है।

Bareilly News: बोगस फर्म बनाकर कागजों पर दिखाई ₹3.81 करोड़ की खरीद, ₹1.28 करोड़ की GST चोरी का खेल बेनकाब

ये भी पढ़ें
crime news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jun 2026 03:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में साध्वी प्राची के तीखे तेवर, सूर्या हत्याकांड पर भड़कीं, खोड़ा को लेकर किया बड़ा दावा

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली के ठेकेदार पर बीडीए की बड़ी कार्रवाई, 4 साल में नहीं बना कन्वेंशन सेंटर, 8 बार मोहलत के बाद सत्य साईं बिल्डर डिबार

up news
बरेली

SSP ने चौकी इंचार्ज को किया किया सस्पेंड, हिस्ट्रीशीटर की निगरानी में मिली लापरवाही, कई और इंचार्ज रडार पर

up news
बरेली

मध्य प्रदेश की युवती को मोहब्बत का झांसा देकर कराया धर्म परिवर्तन, फिर दिया तीन तलाक, भोजीपुरा की बहू ने शौहर पर कराई FIR

teen talak
बरेली

Bareilly News: बोगस फर्म बनाकर कागजों पर दिखाई ₹3.81 करोड़ की खरीद, ₹1.28 करोड़ की GST चोरी का खेल बेनकाब

crime news
बरेली

ट्रेन से गिरकर फार्मासिस्ट की मौत: पत्नी के सामने हुआ दर्दनाक हादसा, परिवार में मचा कोहराम

Pharmacist died after falling from train
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.