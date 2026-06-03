बरेली में साध्वी प्राची के तीखे तेवर, सूर्या हत्याकांड पर भड़कीं, खोड़ा को लेकर किया बड़ा दावा

सर्किट हाउस में साध्वी प्राची
बरेली। विश्व हिंदू परिषद की नेता और हिंदुत्ववादी वक्ता साध्वी प्राची ने बुधवार को बरेली के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड की घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू समाज से अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहने की अपील की।
साध्वी प्राची ने कहा कि सूर्या चौहान की निर्मम हत्या से वह काफी आहत हैं। उन्होंने समाज को आगाह करते हुए कहा कि हिंदू समाज को अब जागना होगा। अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंखें बंद करके भरोसा न करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साध्वी प्राची ने एक समुदाय विशेष को निशाना बनाते हुए कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कीं।
खोड़ा क्षेत्र का जिक्र करते हुए साध्वी प्राची ने दावा किया कि वहां संदिग्ध गतिविधियां संचालित होती हैं और अवैध मदरसे व मस्जिदें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि सूर्या हत्याकांड के बाद कई लोग क्षेत्र छोड़कर चले गए, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सूर्या हत्याकांड के सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साध्वी प्राची ने कहा कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और पूरे नेटवर्क की जांच होनी चाहिए।
मथुरा में युवतियों के कथित शोषण के आरोप में गिरफ्तार किए गए आईआईटीयन बाबा अभिषेक मिश्रा के मामले में साध्वी प्राची ने कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल में है। उन्होंने कहा कि धर्म और अध्यात्म की आड़ में गलत काम करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पेट्रोल-डीजल और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के सवाल पर साध्वी प्राची ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों का असर हर देश पर पड़ रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है।
साध्वी प्राची ने कहा कि लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आत्मरक्षा को महत्व देने की अपील की और कहा कि सुरक्षा के प्रति जागरूकता समय की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटरों पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों के जवाब में साध्वी प्राची ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी और विपक्षी नेताओं पर अपराधियों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया।
प्रदेश में बढ़ते अपराध के सवाल पर साध्वी प्राची ने कहा कि व्यवस्था के भीतर मौजूद कुछ तत्व अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की। साध्वी प्राची ने विपक्ष पर लगातार साजिशें रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब जागरूक है और राष्ट्रहित के मुद्दों पर सही निर्णय ले रही है।
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