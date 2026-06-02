Bareilly News: बोगस फर्म बनाकर कागजों पर दिखाई ₹3.81 करोड़ की खरीद, ₹1.28 करोड़ की GST चोरी का खेल बेनकाब

राज्य कर खंड-एक के सहायक आयुक्त अभिषेक शुक्ल की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार, प्रमोद चौधरी ने वर्ष 2024-25 में सुभाष नगर स्थित तिरुपति धाम के पते पर मैसर्स पीसी इंटरप्राइजेज नाम से फर्म का पंजीकरण कराया था। जांच में आरोप लगा कि फर्म ने सर्कुलर ट्रेडिंग और फर्जी बिलिंग के माध्यम से करीब 1.28 करोड़ रुपये के कर राजस्व को नुकसान पहुंचाया।