एडवोकेट पर हमला करने वाले गैंगस्टर का हाफ एनकाउंटर: पुलिस की गोली लगते ही लंगड़ाते हुए आया, बोला- सर गलती हो गई, माफ कर दो

उस मामले को लेकर किला थाने में भारी हंगामा और तोड़फोड़ हुई थी। इसके बाद भी उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन वह लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा। पुलिस ने अधिवक्ता बृजेश मिश्रा की तहरीर पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं सर्वेश मिश्रा की ओर से दर्ज कराई गई दूसरी रिपोर्ट में तमंचा दिखाकर धमकाने और हत्या की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमले और मुठभेड़ दोनों मामलों में तेजी से विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे।