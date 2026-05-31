24 हफ्तों की तपस्या पूरी, 1280 रिक्रूट्स बने भारतीय सेना के जांबाज सैनिक, जाट रेजिमेंट सेंटर में ली शपथ

कमांडेंट ने नवसैनिकों को जाट रेजिमेंट की गौरवशाली परंपरा और वीरता की विरासत से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि 230 वर्ष से अधिक पुरानी इस रेजिमेंट ने देश की हर महत्वपूर्ण लड़ाई में अदम्य साहस का परिचय दिया है। अब इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नए सैनिकों के कंधों पर है। समारोह के अंत में सभी नवप्रशिक्षित सैनिकों को उनके धर्म के अनुसार शपथ दिलाई गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मगुरुओं ने सैनिकों को राष्ट्रसेवा और कर्तव्यपालन की शपथ दिलाई। कमांडेंट ने सभी सैनिकों, उनके परिवारों और प्रशिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। इसके बाद पूरा परेड मैदान जय हिंद के उद्घोष से गूंज उठा।