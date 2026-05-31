31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

24 हफ्तों की तपस्या पूरी, 1280 रिक्रूट्स बने भारतीय सेना के जांबाज सैनिक, जाट रेजिमेंट सेंटर में ली शपथ

बरेली स्थित जाट रेजिमेंट सेंटर के बख्शी परेड ग्राउंड में रविवार को गर्व, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां 24 सप्ताह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद 1280 रिक्रूट्स भारतीय सेना का हिस्सा बन गए।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

May 31, 2026

Newly trained soldiers take oath

शपथ लेते नवप्रशिक्षित सैनिक (फोटो- पत्रिका)

बरेली: जाट रेजिमेंट सेंटर के बख्शी परेड ग्राउंड में रविवार को गर्व, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। 24 सप्ताह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 1280 रिक्रूट्स भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। पासिंग आउट परेड में कदमताल की गूंज ने पूरे परेड मैदान को देशभक्ति के रंग में रंग दिया।

पासिंग आउट परेड समारोह में जाट रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर हरजीत प्रीतपील सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भव्य परेड की सलामी ली और प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट्स को पदक देकर सम्मानित किया। समारोह में बड़ी संख्या में रिक्रूट्स के अभिभावक और परिजन भी मौजूद रहे। अपने बेटों को सेना की वर्दी में देखकर उनके चेहरे गर्व से खिल उठे।

अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को बताया सफलता का मंत्र

ब्रिगेडियर हरजीत प्रीतपील सिंह ने कहा कि रिक्रूट्स के कदमों की खनक उनके कठिन प्रशिक्षण, अनुशासन और समर्पण की गवाही दे रही है। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल रिक्रूट्स ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी गौरव का क्षण है। नए सैनिकों से उन्होंने संगठन, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को जीवन का मूल मंत्र बनाने का आह्वान किया।

ब्रिगेडियर ने कहा पलटन ही सैनिक का परिवार होती है और पलटन के प्रति वफादारी ही देश के प्रति वफादारी है। प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रिक्रूट्स को विशेष पदकों से सम्मानित किया गया। कुलवीर को सर्वश्रेष्ठ अकादमिक पदक, चित्रांश तोमर को सर्वश्रेष्ठ युद्ध कौशल एवं शारीरिक दक्षता पदक, सुशांत मलिक को सर्वश्रेष्ठ ड्रिल पदक तथा विपुल मलिक को सर्वश्रेष्ठ फायर पदक प्रदान किया गया। विवेक को समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ रिक्रूट घोषित किया गया। वहीं मुल्तान कंपनी को विजेता कंपनी का खिताब मिला।

जाट रेजिमेंट की गौरवगाथा का कराया स्मरण

कमांडेंट ने नवसैनिकों को जाट रेजिमेंट की गौरवशाली परंपरा और वीरता की विरासत से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि 230 वर्ष से अधिक पुरानी इस रेजिमेंट ने देश की हर महत्वपूर्ण लड़ाई में अदम्य साहस का परिचय दिया है। अब इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नए सैनिकों के कंधों पर है। समारोह के अंत में सभी नवप्रशिक्षित सैनिकों को उनके धर्म के अनुसार शपथ दिलाई गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मगुरुओं ने सैनिकों को राष्ट्रसेवा और कर्तव्यपालन की शपथ दिलाई। कमांडेंट ने सभी सैनिकों, उनके परिवारों और प्रशिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। इसके बाद पूरा परेड मैदान जय हिंद के उद्घोष से गूंज उठा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 May 2026 10:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 24 हफ्तों की तपस्या पूरी, 1280 रिक्रूट्स बने भारतीय सेना के जांबाज सैनिक, जाट रेजिमेंट सेंटर में ली शपथ

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली क्राइम: कैंसर के इलाज को दिल्ली गया था परिवार, चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर लूट लिया ₹45 लाख का सामान

Theft in businessman house
बरेली

बरेली में वकील पर चाकू से जानलेवा हमला; बचाने आए मामा-मामी को भी गैंगस्टर ने घायल किया, इलाके में हड़कंप

Gangster attacks lawyer with knife
बरेली

सिद्धि विनायक अस्पताल में जच्चा- बच्चा की मौत पर बवाल, बेटे की किलकारी के साथ रुक गईं मां की सांसें, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

Mother and child died during treatment in hospital
बरेली

खुद कस्टमर बनकर पहुंची IPS; डॉक्टर से बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई, बरेली के बच्चा चोर मामले में बड़ा खुलासा

big revelation bareilly child lifting case ips anshika verma poses as customer to conduct sting know case update
बरेली

बरेली में 93 साल पुरानी केसर चीनी मिल की जमीन नीलाम: गन्ना किसानों में जगी बकाया पैसे के भुगतान की उम्मीद, क्या है पूरा मामला?

Kesar Sugar Mill Land auctioned
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.