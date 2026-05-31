सिद्धि विनायक अस्पताल में जच्चा- बच्चा की मौत पर बवाल, बेटे की किलकारी के साथ रुक गईं मां की सांसें, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप

परिजनों का कहना है कि शनिवार देर रात नवजात बेटे की मौत हो गई। परिवार इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि रविवार सुबह शशि ने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार पर कुछ घंटों के भीतर दो मौतों का ऐसा पहाड़ टूटा कि घर में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवम का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने पहले इलाज और अन्य मदों का पूरा बिल जमा कराया। इसके बाद उन्हें पत्नी की मौत की जानकारी दी गई। यह सुनते ही परिवार के लोगों के होश उड़ गए। आरोप है कि डॉक्टरों ने लगातार स्थिति को छिपाए रखा और मरीज की हालत को लेकर सही जानकारी नहीं दी।