बरेली क्राइम: कैंसर के इलाज को दिल्ली गया था परिवार, चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर लूट लिया ₹45 लाख का सामान

परिवार के अनुसार चोर करीब 45 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हुए हैं। जिस समय परिवार इलाज के लिए घर से बाहर था, उसी दौरान बदमाशों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। इससे यह आशंका भी जताई जा रही है कि चोरों को परिवार की गतिविधियों की पहले से जानकारी थी। परिवार पहले से ही मधु सक्सेना के कैंसर उपचार को लेकर मानसिक और आर्थिक दबाव में था। ऐसे समय में लाखों की चोरी ने उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। अमन सेठ असम के नवोदय विद्यालय में फिजिकल एजुकेशन शिक्षक हैं और इन दिनों छुट्टी पर घर आए हुए थे, जबकि छोटे बेटे अखंड सक्सेना ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर हैं।