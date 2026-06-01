कौन हैं IPS अंशिका वर्मा, जान जोखिम में डाल खुद कस्टमर बन किया था बरेली में बच्चा चोर गैंग का पर्दाफाश

IPS Anshika Verma Latest News: बरेलीपुलिस ने डेढ़ साल के मासूम ऋषभ को सकुशल बरामद करने के बाद एक ऐसे अंतरराज्यीय बच्चा चोर गिरोह का खुलासा किया है, जो बच्चों का अपहरण कर उन्हें देश के अलग-अलग शहरों में निसंतान दंपतियों को बेचने का काम करता था। जांच में सामने आया है कि गिरोह चोरी या अपहरण किए गए बच्चों की कीमत 5 से 10 लाख रुपये तक वसूलता था।