TMC नेता जहांगीर को ‘हड़काने’ वाले सिंघम IPS अजय पाल शर्मा क्या डेप्युटेशन पर बंगाल में ही तैनात रहेंगे? जानिए क्या है सच्चाई

IPS Ajay Pal Sharma Latest News: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी IPS अजय पाल शर्मा (IPS Ajay Pal Sharma) इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान उनकी सक्रियता और सख्त रवैये के चलते वे सुर्खियों में आए थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हुआ कि BJP सरकार बनने के बाद उन्हें 5 साल के लिए पश्चिम बंगाल में डेप्युटेशन पर भेजा जा रहा है। हालांकि, यह दावा पूरी तरह फर्जी निकला है और खुद IPS अजय पाल शर्मा ने इसका खंडन किया है।