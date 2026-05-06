6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

TMC नेता जहांगीर को ‘हड़काने’ वाले सिंघम IPS अजय पाल शर्मा क्या डेप्युटेशन पर बंगाल में ही तैनात रहेंगे? जानिए क्या है सच्चाई

IPS Ajay Pal Sharma Latest News: TMC नेता जहांगीर को 'हड़काने' वाले सिंघम IPS अजय पाल शर्मा क्या डेप्युटेशन पर बंगाल में ही तैनात रहेंगे? जानिए इस दावे में कितनी सच्चाई है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Harshul Mehra

May 06, 2026

will ips ajay pal sharma who took dig at tmc leader jahangir remain on deputation in bengal know truth

धाकड़ IPS अजय पाल शर्मा ताजा खबर। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

IPS Ajay Pal Sharma Latest News: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी IPS अजय पाल शर्मा (IPS Ajay Pal Sharma) इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान उनकी सक्रियता और सख्त रवैये के चलते वे सुर्खियों में आए थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हुआ कि BJP सरकार बनने के बाद उन्हें 5 साल के लिए पश्चिम बंगाल में डेप्युटेशन पर भेजा जा रहा है। हालांकि, यह दावा पूरी तरह फर्जी निकला है और खुद IPS अजय पाल शर्मा ने इसका खंडन किया है।

वायरल वीडियो के बाद बढ़ी चर्चा

दरअसल, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले के फलता क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में IPS अजय पाल शर्मा TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पहुंचे थे और उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया था और तृणमूल कांग्रेस ने भी उन पर सवाल उठाए थे।

सोशल मीडिया पर फैलाया गया भ्रामक दावा

चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स में यह दावा किया गया कि IPS अजय पाल शर्मा को 5 साल के लिए पश्चिम बंगाल में तैनात किया जाएगा। कुछ फर्जी अकाउंट्स ने उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर इस तरह की जानकारी फैलानी शुरू कर दी। एक निजी चैनल से बातचीत में IPS अजय पाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि उनके नाम से बनाए गए ये अकाउंट फर्जी हैं और लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं।

मौजूदा तैनाती और प्रोफाइल

IPSअजय पाल शर्मा 2011 बैच के IPS अधिकारी हैं और हाल ही में उन्हें डीआईजी रैंक पर प्रमोट किया गया है। वर्तमान में उनकी तैनाती प्रयागराज में है, जहां वे असिस्टेंट कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) के पद पर कार्यरत रहे हैं। उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 2017 में सिल्वर मेडल और 2025 में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा चुका है।

'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट’ के रूप में पहचान

अजय पाल शर्मा को उनके कड़े और दबंग कार्यशैली के लिए जाना जाता है। वे 500 से अधिक एनकाउंटर से जुड़े रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कई जिलों—सहारनपुर, मथुरा, हाथरस, गाजियाबाद, जौनपुर, नोएडा, रामपुर, उन्नाव, लखनऊ, लखीमपुर खीरी और कानपुर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। खासतौर पर जौनपुर में 22 महीने की तैनाती के दौरान उन्होंने 126 एनकाउंटर किए थे, जिससे उनकी पहचान और मजबूत हुई।

IPS अजय पाल शर्मा को लेकर वायरल हो रही डेप्युटेशन वाली खबर पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया है कि उनकी वर्तमान तैनाती प्रयागराज में ही है और बंगाल से लौटने के बाद वे वहीं अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे।

ये भी पढ़ें

‘घसीटकर लाया जाएगा’, सिंघम IPS अजय पाल शर्मा को TMC नेता से मिली धमकी का पुराना वीडियो फिर वायरल, यहां देखिए
लखनऊ
will ips ajay pal sharma who took dig at tmc leader jahangir remain on deputation in bengal know truth

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 May 2026 01:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / TMC नेता जहांगीर को ‘हड़काने’ वाले सिंघम IPS अजय पाल शर्मा क्या डेप्युटेशन पर बंगाल में ही तैनात रहेंगे? जानिए क्या है सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रयागराज: सुहाग की सेज से उठ कर भागी दुल्हन, परिवार को चुकानी पड़ी भारी कीमत

Wife Ran with lover, Prayagraj Woman Ran With Lover
प्रयागराज

10 मई तक मौसम का कहर: यूपी के 45 जिलों में आंधी-बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम के खराब होने का अलर्ट, फोटो सोर्स- पत्रिका
प्रयागराज

अपनी ही पत्नी को इंस्टाग्राम पर दिया पति ने शादी का ऑफर! अनजान समझकर मिलने भी बुलाया, हैरान कर देगा मामला

husband proposes marriage to his own wife on instagram know shocking incident from prayagraj
प्रयागराज

पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधानों के खाते बिना किसी ठोस जांच के किए जा रहे सील! हल्लाबोल प्रदर्शन में क्या-क्या उठाए मुद्दे?

up panchayat chunav update gram pradhan protest over delay what issues raised prayagraj
प्रयागराज

पुरोहित का नाम पूछा और तड़ातड़ चला दी गोलियां! एक के बाद एक 5 राउंड किए फायर; प्रयागराज का सनसनीखेज मामला

priest shot near temple after being asked his name sensational case from prayagraj crime news up
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.