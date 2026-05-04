‘घसीटकर लाया जाएगा’, सिंघम IPS अजय पाल शर्मा को TMC नेता से मिली धमकी का पुराना वीडियो फिर वायरल, यहां देखिए

सोशल मीडिया पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रवक्ता रिजु दत्ता का एक पुराना वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में उन्होंने उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। वीडियो में दिए गए बयान अब चुनावी रुझानों के बीच फिर चर्चा में आ गए हैं। वीडियो में वह कहते दिखाई देते हैं, IPS अजय पाल शर्मा को घसीटकर लाया जाएगा।