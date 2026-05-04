Rita Bahuguna Joshi: प्रयागराज में शोक की लहर: पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति पी.सी. जोशी का निधन

Rita Bahuguna Joshi Husband PC Joshi Passes Away: उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक गलियारों से एक दुखद खबर सामने आई है। पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी के पति पी.सी. जोशी का निधन हो गया। उन्होंने सोमवार सुबह करीब 7 बजे SGPGI, लखनऊ में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक जगत और उनके शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई।