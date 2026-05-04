बंगाल के रुझानों पर झूम उठी काशी, गंगा घाट पर शंखनाद और झालमुड़ी के साथ जोरदार जश्न

Bengal Election Result 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों का असर साफ तौर पर दिखाई दिया है। जैसे ही रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया गया, पीएम के गढ़ काशी में एक अलग ही उत्साह का माहौल बन गया। अंतिम नतीजों की घोषणा से पहले ही वाराणसी में बंगाली समाज की महिलाओं ने अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। उन्होंने गंगा घाट किनारे शंखनाद कर मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से भाजपा की जीत की कामना की।