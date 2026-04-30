आरटीओ के पूर्व ड्राइवर ने सिर में उतारी गोली, भाई ने खोला सनसनीखेज राज

इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि रविवार को हुई इस वारदात की जानकारी पुलिस को तीन दिन बाद मिली। बुधवार को अंशुल के भाई हिमांशु यादव ने रोहनिया थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस को सूचना देने में हुई देरी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि परिवार ने मामले को इतने दिनों तक क्यों दबाए रखा।