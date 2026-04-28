वाराणसी में PM की सभा में अव्यवस्था का आरोप, दो मेडिकल छात्राएं बेहोश, सड़क जाम कर प्रदर्शन

छात्राओं का मुख्य आरोप था कि उन्हें जबरन रैली में ले जाया गया। कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें फोन, पैसे और पानी की बोतल ले जाने की भी अनुमति नहीं दी, जबकि अन्य कॉलेजों के छात्रों को इन सुविधाओं के साथ बसों से भेजा गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें कड़ी धूप में पैदल चलना पड़ा।