पॉलिटिकल ट्विस्ट: अखिलेश का पुतला फूंकते वक्त झुलसी थीं भाजपा विधायक, अब खुद सपा सुप्रीमो पहुंचे हाल जानने

जब अनुपमा जायसवाल पुतले में आग लगा रही थीं, तभी हवा के झोंके या अचानक लपटें तेज हो गईं और उनके चेहरे पर आग लग गई। उनका चेहरा झुलस गया और सिर के बाल भी जल गए। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और पुलिस ने तुरंत आग बुझाई। उन्हें पहले बहराइच के जिला अस्पताल ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन चेहरे पर झुलसने के निशान हैं।