UP Police में ऐतिहासिक भर्ती: 936 को नियुक्ति पत्र, 2.20 लाख भर्तियों का बना रिकॉर्ड, युवाओं में उत्साह

कार्यक्रम में प्रशिक्षण व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया। बताया गया कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में एक समय में केवल 3000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता थी। यह एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पिछले वर्षों में इस दिशा में व्यापक सुधार किए गए हैं। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्ष 2025 में जब 60,244 आरक्षियों की भर्ती पूरी की गई, तब सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस के अपने प्रशिक्षण केंद्रों में ही प्रशिक्षण दिया गया। यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।