Ganga Expressway: मेरठ से प्रयागराज तक विकास की नई तस्वीर, हर जिले को मिलेगा फायदा

Ganga Expressway to Transform UP: उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक विकास से जोड़ने की नीति के तहत गंगा एक्सप्रेस वे अब केवल एक हाईवे नहीं, बल्कि एक व्यापक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर (IMLC) के रूप में विकसित हो रहा है। यह परियोजना राज्य के पश्चिमी से पूर्वी हिस्से तक न सिर्फ तेज आवागमन सुनिश्चित कर रही है, बल्कि हर जिले की स्थानीय विशेषताओं को उद्योग, व्यापार और बाजार से जोड़कर एक नई आर्थिक क्रांति की नींव रख रही है।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा विकसित किए जा रहे 12 IMLC नोड्स इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी खासियत हैं। प्रत्येक नोड को संबंधित जिले की भौगोलिक, कृषि और औद्योगिक विशेषताओं के अनुसार डिजाइन किया गया है, जिससे क्षेत्रीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।