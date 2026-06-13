ममता की पार्टी में मचे घमासान पर सपा का सवाल, बोले- अगर नाराज हैं तो बीजेपी में क्यों नहीं जा रहे?

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा का TMC को लेकर बड़ा बयान | फोटो सोर्स- IANS
West Bengal Politics: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अंदर चल रही बगावत अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी चर्चा का विषय बन गई है। टीएमसी सांसदों के बागी रुख पर सपा के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर दो मुख्य बातें कही हैं और बागी नेताओं की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं।
सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर तस्वीर के दो पहलू दिखाई दे रहे हैं। पहला पहलू यह है कि ये बागी नेता बीजेपी का दामन नहीं थाम रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि वे अपनी राजनीतिक विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं।
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