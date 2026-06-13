ममता की पार्टी में मचे घमासान पर सपा का सवाल, बोले- अगर नाराज हैं तो बीजेपी में क्यों नहीं जा रहे?

West Bengal Politics: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अंदर चल रही बगावत अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी चर्चा का विषय बन गई है। टीएमसी सांसदों के बागी रुख पर सपा के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर दो मुख्य बातें कही हैं और बागी नेताओं की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं।