‘भगवा पहनकर, भगवान राम के साथ हुआ छल’, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह बोले- BJP समाज को कर रही भ्रमित

बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को X पोस्ट करते हुए अयोध्या के भव्य राम मंदिर से जुड़ा बेहद गंभीर दावा किया था। अखिलेश ने कहा था कि राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपये की भारी-भरकम रकम गायब हो गई है। अपने पोस्ट में अखिलेश ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सरकार को भी घेरा। इसके साथ ही पूरे मामले में राज्य सरकार की चुप्पी को संदिग्ध बताया। इतना ही नहीं अखिलेश यादव ने कोर्ट से इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी की थी। तभी से यूपी की राजनीति में राम मंदिर चढ़ावे और दान की रकम में हेराफेरी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।