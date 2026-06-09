10 जून को पीएम मोदी रचेंगे इतिहास, अयोध्या से इकबाल अंसारी ने की जमकर तारीफ

बता दें कि इकबाल अंसारी अक्सर अयोध्या में तेजी से हो रहे विकास कार्यों को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ करते रहे हैं। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। शहर में हो रहे निर्माण कार्यों, सड़कों के चौड़ीकरण और अन्य सुविधाओं से स्थानीय निवासियों को काफी फायदा मिल रहा है। अंसारी का कहना है कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी के विकास के लिए काम कर रही है। सरकार शुरू से ही अपने विजन 'सबका साथ, सबका विकास' को बखुबी आत्मसात कर रही है।