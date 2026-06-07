Ram Mandir Scam Allegations: अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप, ट्रस्ट ने बताई सच्चाई, जानिए क्या कहा?

चंपत राय ने जोर देकर कहा कि अब तक ऑडिट में कोई उल्लेखनीय अनियमितता या गड़बड़ी सामने नहीं आई है। वहीं, ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने भी अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया है। महंत ने कहा कि ट्रस्ट के सभी फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं। लेन-देन का पूरा हिसाब-किताब सावधानी से रखा जाता है। उन्होंने कहा कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से चल रहा है। आपसी सद्भाव है और राम जी सब देख रहे हैं। ट्रस्ट कभी ऐसी गलती नहीं करेगा।