हापुड़ में हाई प्रोफाइल लूटकांड का पर्दाफाश: बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर डकैती, UP पुलिस का सस्पेंड सिपाही निकला मास्टरमाइंड

पुलिस को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि लूट को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश इलाके में ही कहीं छिपे हुए हैं। पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू की। खुद को पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस पुलिस एनकाउंटर में दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी जिसके बाद वे वहीं गिर पड़े। पुलिस ने मौके से कुल पांच लुटेरों को धर दबोचा और उनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं।