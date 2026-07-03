3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हापुड़

मेरी बेटी भ्रष्टाचार कर रही है…मेरे खाते में 15 लाख डाले, जमीन हड़प रही, PCS सीमा चौधरी की मां ने लगाया आरोप

PCS Seema Choudhary Controversy : यूपी के हापुड़ में तैनात PCS अधिकारी सीमा चौधरी पर उनकी ही मां ने भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मां का दावा है कि बेटी ने अवैध कमाई छिपाने के लिए उनके खाते में 15 लाख रुपये डाले, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
2 min read
Google source verification

हापुड़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jul 03, 2026

Hapur DSO Seema Choudhary corruption

Hapur DSO Seema Choudhary corruption : सीमा चौधरी पर मां ने लगाया आरोप, PC- Patrika

एक मां अपनी बेटी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। लेकिन जब वही मां पुलिस के पास पहुंचकर अपनी बेटी के खिलाफ धोखाधड़ी, बैंक खाते के दुरुपयोग और जमीन हड़पने की शिकायत करे, तो मामला सिर्फ कानूनी नहीं रह जाता, बल्कि रिश्तों के टूटने की दर्दनाक कहानी बन जाता है।

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तैनात PCS अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) सीमा चौधरी इन दिनों ऐसे ही एक मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी मां मुनेश रानी ने आरोप लगाया है कि बेटी ने उनकी जानकारी के बिना उनके नाम के बैंक खाते का इस्तेमाल किया और उसमें 15 लाख रुपये जमा कराए। मां का दावा है कि उन्हें इस रकम के बारे में तब पता चला, जब उनके मोबाइल पर बैंक का संदेश आया। बैंक पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि उनके खाते में बड़ी रकम जमा की गई है, जबकि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी।

अवैध कमाई छिपाने के लिए किया कारनामा

यहीं से एक मां के मन में सवाल उठने लगे। मुनेश रानी का आरोप है कि उनकी बेटी ने कथित तौर पर अपनी अवैध कमाई छिपाने के लिए उनके खाते का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बेटी और अन्य लोगों पर उनकी जमीन हड़पने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, उनकी संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों पर कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर किए गए और उन्हें इसकी जानकारी काफी बाद में मिली।

मुनेश रानी का कहना है कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें धमकियां भी मिलीं। हालात ऐसे बने कि डर के कारण उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी। एक मां के लिए यह सिर्फ संपत्ति का विवाद नहीं, बल्कि अपने ही परिवार से मिले कथित धोखे का दर्द है।

पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस

मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो जांच के बाद सहारनपुर के सरसावा थाने में सीमा चौधरी समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस का कहना है कि बैंक रिकॉर्ड, जमीन से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। हालांकि, अभी तक आरोप साबित नहीं हुए हैं और पूरा मामला विवेचना के अधीन है।

राम मंदिर दान विवाद के बाद बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति सख्त, दान-चढ़ावे के प्रबंधन पर जारी किए कड़े निर्देश

ये भी पढ़ें
Badrinath Kedarnath Temple Committee

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jul 2026 10:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hapur / मेरी बेटी भ्रष्टाचार कर रही है…मेरे खाते में 15 लाख डाले, जमीन हड़प रही, PCS सीमा चौधरी की मां ने लगाया आरोप

बड़ी खबरें

View All

हापुड़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Hapur News: शादी से मना किया तो भड़का लड़का, लड़की के घर जाकर चला दी दनादन गोलियां

Marriage Proposal Rejected, Rejected Marriage Proposal Attack
हापुड़

टॉफी का लालच देकर ले गया, बीड़ी से जलाए होंठ; ढाई साल के मासूम संग दरिंदगी

Symbolic Image
हापुड़

हापुड़ : खेत में मिला युवती का लहूलुहान शव, सिर पर ईंट से वार कर बेरहमी से हत्या

hapur murder
हापुड़

हापुड़ में हाई प्रोफाइल लूटकांड का पर्दाफाश: बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर डकैती, UP पुलिस का सस्पेंड सिपाही निकला मास्टरमाइंड

Hapur police encounter, Businessman Narendra Agarwal Hapur, Suspended UP police constable arrested, UP crime news
हापुड़

‘पहले तो खाता था, अब क्यों नहीं?’, हापुड़ में मीट खाने से मना किया तो दोस्त ने घोंपा चाकू, माहौल तनावपूर्ण

Meat-related dispute in Hapur , stabbing incident in Hapur
हापुड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.