मेरी बेटी भ्रष्टाचार कर रही है…मेरे खाते में 15 लाख डाले, जमीन हड़प रही, PCS सीमा चौधरी की मां ने लगाया आरोप

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तैनात PCS अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) सीमा चौधरी इन दिनों ऐसे ही एक मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी मां मुनेश रानी ने आरोप लगाया है कि बेटी ने उनकी जानकारी के बिना उनके नाम के बैंक खाते का इस्तेमाल किया और उसमें 15 लाख रुपये जमा कराए। मां का दावा है कि उन्हें इस रकम के बारे में तब पता चला, जब उनके मोबाइल पर बैंक का संदेश आया। बैंक पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि उनके खाते में बड़ी रकम जमा की गई है, जबकि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी।